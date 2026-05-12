Durante il Magna Graecia Film Festival, l’attrice Fotinì Peluso sarà presente insieme all’attrice statunitense Sharon Stone. La Peluso è conosciuta per alcune sue interpretazioni in produzioni italiane, ma questa sarà una delle occasioni più importanti della sua carriera finora. La partecipazione a un evento di questa portata potrebbe rappresentare un passo significativo nel suo percorso professionale, portandola sotto i riflettori nazionali e internazionali.

? Punti chiave Chi è l'attrice che affiancherà Sharon Stone a Soverato?. Come influenzerà la carriera di Fotinì Peluso questo nuovo ruolo?. Quali premi prestigiosi ha vinto la nuova Ambassador del festival?. Perché questa scelta punta a trasformare il lungomare in un palcoscenico internazionale?.? In Breve Fotinì Peluso ha vinto i Nastri d'Argento 2023 e lo Starlight a Venezia.. L'evento si terrà a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto.. Il festival riceve sostegno dal Ministero della Cultura e dalla Calabria Film Commission.. I premi Colonna d'Oro saranno realizzati dal brand artigianale GB Spadafora.. L’attrice Fotinì Peluso diventerà l’Ambassador del Magna Graecia Film Festival 2026 a Soverato, unendosi al prestigioso cast che vedrà la partecipazione di Sharon Stone tra il 25 luglio e il 1° agosto prossimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magna Graecia Film Festival: Fotinì Peluso accanto a Sharon Stone

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