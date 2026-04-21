Sharon Stone Colonna d’Oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival 2026

All'inizio della sua 23ª edizione, il Magna Graecia Film Festival si svolge a Soverato dal 25 luglio. Durante l'evento viene consegnata una Colonna d’Oro alla carriera a Sharon Stone, attrice nota per le sue interpretazioni cinematografiche. La premiazione si inserisce nel programma della manifestazione, che celebra il cinema e le personalità del settore. L'evento si protrae fino alla fine di luglio, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

Sharon Stone Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival La 23a edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026 Sarà l’attrice statunitense Sharon Stone a ricevere la prestigiosa Colonna d’Oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival 2026, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte, dedicato alle opere prime e seconde e agli autori emergenti che si terrà a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto. A Soverato l’attrice – candidata al Premio Oscar nel 1996 per Casinò e vincitrice per lo stesso film del Golden Globe, riceverà la Colonna d’Oro realizzata dal Brand GB Spadafora e sarà protagonista di una conversazione d’autore moderata dalla giornalista Silvia Bizio.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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