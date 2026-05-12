Maglie fotomontaggi e veleni | se lo sport finisce nella mischia della campagna per il sindaco
A Macerata si stanno facendo strada tensioni legate alla campagna elettorale, con alcuni episodi che coinvolgono immagini manipolate e accuse tra le parti. Tra questi, una maglia della squadra di pallavolo locale, donata dal candidato del centrosinistra a una figura politica nazionale, ha suscitato polemiche. Inoltre, sono circolate fotografie alterate e dichiarazioni che alimentano il clima di sfida tra i candidati in vista delle elezioni comunali.
Macerata, 12 maggio 2026 – In principio ci fu la maglia della Pallavolo Macerata (di cui Gianluca Tittarelli è presidente) regalata dal candidato sindaco del centrosinistra a Elly Schlein, e in quel caso nessuno ebbe nulla da ridire. Poi è arrivata quella della Maceratese per Stefano Bonaccini, e questa volta è stata la società biancorossa a muoversi, sentendo il bisogno di ribadire con una nota “la propria totale estraneità a qualsiasi iniziativa o attività riconducibile a partiti, candidati o campagne elettorali”. Tanto è bastato per trascinare il mondo dello sport nella mischia della campagna elettorale, con accuse incrociate e veleni. Da...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: La “Guerra dei Fitto” a Maglie: il fedelissimo di Raffaele sfidato dallo lo zio Antonio nella corsa a sindaco
Veleni nella roggia, sindaco contro ambientalistiScarichi irregolari nella roggia: a oltre tre anni dalle prime denunce, la situazione può dirsi (quasi) del tutto risolta.