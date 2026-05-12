Maglie fotomontaggi e veleni | se lo sport finisce nella mischia della campagna per il sindaco

A Macerata si stanno facendo strada tensioni legate alla campagna elettorale, con alcuni episodi che coinvolgono immagini manipolate e accuse tra le parti. Tra questi, una maglia della squadra di pallavolo locale, donata dal candidato del centrosinistra a una figura politica nazionale, ha suscitato polemiche. Inoltre, sono circolate fotografie alterate e dichiarazioni che alimentano il clima di sfida tra i candidati in vista delle elezioni comunali.

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