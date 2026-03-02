A Maglie si sta consumando una disputa tra due figure politiche legate alla famiglia Fitto. Da un lato c’è Raffaele, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e leader di Fratelli d’Italia, dall’altro Antonio, ex sindaco che cerca di tornare alla guida del Comune con il sostegno della Lega. La competizione tra i due si sta intensificando in vista delle prossime elezioni comunali.

A Maglie è scoppiata la guerra dei Fitto. Da una parte Raffaele, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e ras dei voti per Fratelli d’Italia; dall’altra lo zio, Antonio, per tre volte sindaco che aspira a una quarta elezione con la Lega come sponsor. In palio la poltrona di primo cittadino della città salentina dove nacque Aldo Moro, oggi occupata da Ernesto Toma, fedelissimo del commissario europeo: così attaccato alla poltrona da non averla abbandonata neanche nei cento giorni di arresti domiciliari ai quali è finito in via cautelare nell’ambito di un’indagine per corruzione della procura di Lecce. L’ipotesi, tutta da dimostrare, è quella di appalti assegnati a una ditta in cambio di favori: lavori in nero nello studio professionale e perfino l’addobbo floreale della chiesa per il matrimonio di Toma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “Guerra dei Fitto” a Maglie: il fedelissimo di Raffaele sfidato dallo lo zio Antonio nella corsa a sindaco

La disfida dei Fitto: a Maglie lo zio Antonio sfida il supercommissario UeIl fedelissimo di Raffaele Fitto caccia dalla giunta del piccolo comune salentino lo zio del Commissario europeo per "manifesta incompatibilità".

