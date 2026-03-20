Veleni nella roggia sindaco contro ambientalisti

Dopo più di tre anni di segnalazioni riguardo a scarichi irregolari nella roggia, si può affermare che la situazione sia quasi completamente risolta. Il sindaco ha preso posizione contro gli ambientalisti, che avevano denunciato la presenza di sostanze tossiche nell'acqua. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e avviato interventi per bonificare l'area e prevenire ulteriori inquinamenti.

Scarichi irregolari nella roggia: a oltre tre anni dalle prime denunce, la situazione può dirsi (quasi) del tutto risolta. Lo comunica il Comune di Colturano, rendendo noto che "44 utenze su 45 si sono nel frattempo allacciate al collettore fognario - afferma il sindaco Giulio Guala - Resta un’ultima situazione da sanare, ma l’utenza in questione ha già avviato l’iter per effettuare, a sua volta, il collegamento". Il caso, esploso tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, riguarda la roggia Colturana, risultata inquinata dagli scarichi provenienti dalla vicina zona industriale. In sostanza, le attività produttive convogliavano i loro reflui nel canale, anziché nella fognatura pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Veleni nella roggia, sindaco contro ambientalisti Articoli correlati Le preoccupazioni degli ambientalisti: "Un rogo produce gli stessi veleni di 40 auto"Rinunciare ai falò tradizionali come quelli della Giubiana e di Sant’Antonio, perlomeno finché le condizioni dell’aria che respiriamo, in Brianza e... Ex Eridania, gli ambientalisti contro il taglio di alberi nella garzaia: "Salviamo il polmone verde urbano"Il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì torna ad esprimere “forte preoccupazione”, opponendosi “fermamente al progetto di taglio di... Aggiornamenti e notizie su Veleni nella roggia sindaco contro... Argomenti discussi: Veleni nella roggia, sindaco contro ambientalisti. Comunali, liti e veleni: coalizioni in ritardo ancora niente nomiL’unico in campo, per ora, è solamente uno: l’ex governatore Vincenzo De Luca che macina incontri, seleziona aspiranti consiglieri e ripete a tutti in maniera ossessiva ... ilmattino.it Sindaci, liti e veleni: coalizioni in ritardo ancora niente nomiL’unico in campo, per ora, è solamente uno: l’ex governatore Vincenzo De Luca che macina incontri, seleziona aspiranti consiglieri e ripete a tutti in maniera ossessiva ... ilmattino.it