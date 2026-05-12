Maggio della Musica CineMusica in Villa Pignatelli con Kevin Spagnolo e Simone Rugani

A maggio si svolgerà la rassegna Maggio della Musica, con l’evento CineMusica presso la Villa Pignatelli. Tra i protagonisti ci saranno Kevin Spagnolo e Simone Rugani. Kevin Spagnolo, che ha raggiunto i trent’anni, è riconosciuto a livello internazionale come clarinettista. Nel 2018 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale di Musica di Ginevra, diventando il più giovane ad ottenere tale riconoscimento.

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