Maggio della Musica CineMusica in Villa Pignatelli con Kevin Spagnolo e Simone Rugani
A maggio si svolgerà la rassegna Maggio della Musica, con l’evento CineMusica presso la Villa Pignatelli. Tra i protagonisti ci saranno Kevin Spagnolo e Simone Rugani. Kevin Spagnolo, che ha raggiunto i trent’anni, è riconosciuto a livello internazionale come clarinettista. Nel 2018 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale di Musica di Ginevra, diventando il più giovane ad ottenere tale riconoscimento.
A trent’anni, Kevin Spagnolo è già un punto di riferimento mondiale per il clarinetto, strumento con il quale ha conseguito, più giovane vincitore di sempre, il Primo premio al prestigioso Concorso Internazionale di Musica di Ginevra nel 2018. Insieme con il pianista Simone Rugani, partner.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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