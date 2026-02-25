Musica l' ORT di Ceretta brilla con il clarinettista Kevin Spagnolo

Spettacolare duetto con Fadda nel bis. Nella seconda parte, strepitosa esecuzione del quarta sinfonia di Mendelssohn E uno inizia a chiedersi dove può arrivare Diego Ceretta. Il 24 febbraio al Teatro Verdi di Firenze l’Orchestra della Toscana è tornata sul palco con il suo direttore principale per un programma costruito intorno al romanticismo tedesco: Schumann, Weber, Schubert e Mendelssohn. Questo percorso coerente nei prossimi giorni porterà l’ORT anche a Valladolid e Salamanca per una nuova tappa internazionale. L’Ouverture, Scherzo e Finale op. 52, scritta nel 1841, concentra in tre sezioni una forte spinta ritmica e un’energia quasi febbrile. Gli archi guidati da Giacomo Bianchi e Franziska Schötensack lavorano come un blocco compatto, con attacchi netti e un impulso continuo; le viole e i violoncelli di Augusto Gasbarri sostengono la tensione con solidità. I fiati – dal flauto di Viola Brambilla all'oboe di Alessio Galiazzo – intervengono con carattere, dando colore e movimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Al palazzo delle Esposizioni di Empoli torna l'Orchestra della Toscana con il clarinettista Kevin SpagnoloL'Orchestra della Toscana si esibisce di nuovo al palazzo delle Esposizioni di Empoli, dopo aver annunciato il concerto di lunedì 23 febbraio 2026 alle 21.

Il maestro Diego Ceretta dirige l’OrtIl maestro Diego Ceretta dirige l’Orchestra della Toscana, portando in scena un concerto con il clarinettista Kevin Spagnolo come solista.

