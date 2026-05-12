Nelle indagini sul duplice omicidio avvenuto a Pietracatella, nel Molise, si sta concentrando l'attenzione su una possibile pista familiare. La morte di madre e figlia, avvenuta nei giorni di Natale, è stata attribuita a un sospetto avvelenamento. Le autorità stanno verificando la presenza di ricina, una sostanza altamente tossica, e sono in corso interrogatori di parenti e persone vicine alla coppia.

È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della Squadra Mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Lo si apprende da fonti investigative Si incrociano le dichiarazioni rese dai testimoni e in diversi casi sarebbero emerse contraddizioni. Sempre dalle stesse fonti si apprende anche che serviranno ancora alcune settimane per poter tirare le prime conclusioni dell’indagine.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Madre e figlia morte in Molise, svolta sulla ricina: due parenti nel mirino degli inquirenti

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