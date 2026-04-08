Una donna e sua figlia sono decedute a Campobasso a causa di avvelenamento da ricina. Le indagini hanno concluso che il veleno è stato somministrato in modo diretto e rapido, non si trattava di una contaminazione accidentale o progressiva. Gli inquirenti stanno inoltre esaminando elementi come cestini e conserve ricevuti in regalo dal marito, per verificare se possano essere stati coinvolti nel caso.

La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario: il sospetto, sempre più fondato, è che madre e figlia siano state avvelenate con la sostanza letale estratta dalla pianta del ricino attraverso un procedimento chimico molto complesso. Gli accertamenti si stanno concentrando proprio su poche ore comprese tra il 23 e il 24 dicembre, quelle durante le quali, secondo gli inquirenti, potrebbe essere avvenuto il presunto avvelenamento. In particolare, gli investigatori stanno passando al setaccio due cene e un pranzo, i tre momenti in cui il veleno potrebbe essere stato ingerito. L’ipotesi, alla luce della rapidità con cui la ricina avrebbe agito, è che tutto possa essere accaduto durante un pasto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo dal marito

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