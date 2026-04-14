Sono stati identificati cinque nuovi sospettati nel caso delle due donne trovate morte a fine dicembre, entrambe vittime di avvelenamento con ricina. La polizia sta svolgendo ulteriori indagini e sta raccogliendo elementi per approfondire le responsabilità. Le due donne, madre e figlia, sono al centro di un procedimento giudiziario avviato dopo il ritrovamento dei corpi. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Si continua a parlare di Antonella Di Ielsi e di Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate alla fine di dicembre scorso. Gli esami di laboratorio hanno confermato che a uccidere le due donne sia stata la ricina, sostanza letale che in qualche modo è stata somministrata a entrambe. La 50enne e la 15enne avrebbero dunque ingerito il veleno che ha provocato la loro terribile morte. Allo stesso tempo, gli stessi esami hanno dimostrato che non vi è traccia del veleno nel sangue di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. Sono giorni molto delicati. L' inchiesta viene portata avanti nel tentativo di scoprire che cosa sia accaduto. Gli inquirenti attendono la relazione del Centro antiveleni di Pavia per avere un migliore quadro della situazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Madre e figlia avvelenate con la ricina: 5 nuovi sospettati

Mamma e figlia avvelenate, presto nuovi rilievi in casa - Vita in diretta 07/04/2026

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Madre e figlia avvelenate: confermata ricina in entrambe, nessuna traccia sul padre x.com

È mio figlio. Ed è un mostro. Purtroppo sono la madre di Alessandro Impagnatiello. Sì, purtroppo. E non oso immaginare il dolore dei familiari di Giulia. Non voglio nemmeno provarci. La mamma, Loredana, è una persona fantastica. A lei e a tutta la famiglia chi - facebook.com facebook