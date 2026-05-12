Made in Italy conquista Stanhome | Le Fonti Group acquista il brand

Stanhome, marchio noto nel settore dei prodotti di bellezza e cura della casa, passa sotto il controllo del gruppo Le Fonti Group, che ha acquistato il brand per una somma di circa 15 milioni di euro. L'operazione prevede un trasferimento produttivo presso uno stabilimento di Forlì, sollevando domande sull’effetto che questa decisione avrà sui posti di lavoro locali. La transazione è stata finanziata attraverso risorse proprie del gruppo acquirente.

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? Punti chiave Come influirà il trasferimento produttivo sull'occupazione a Forlì?. Chi ha finanziato l'operazione da 15 milioni di euro?. Perché il gruppo punta alla quotazione in Borsa tra cinque anni?. Come si integrerà la produzione di Stanhome con quella di SoapSapone?.? In Breve Finanziamento da 15 milioni coordinato da Bper Banca e Cassa Depositi e Prestiti.. Produzione spostata nello stabilimento di via Ettore Benini a Forlì.. Creazione di 20 o 30 nuovi posti di lavoro nel comprensorio romagnolo.. Obiettivo quotazione in Borsa del gruppo entro i prossimi cinque anni.. L’imprenditore forlivese Riccardo Tassi, attraverso la società Le Fonti Group, ha concluso l’acquisizione del 100% di Stanhome dal gruppo francese Rocher.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Made in Italy conquista Stanhome: Le Fonti Group acquista il brand ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arriva un brand mondiale. Le Fonti compra StanhomeLa società Le Fonti Group, investitore industriale guidato dall’imprenditore forlivese Riccardo Tassi, ha perfezionato nei giorni scorsi... Manta Group trionfa a Roma: il premio al Made in Italy d’eccellenza? Cosa sapere Il Ministro Urso premia Michele Frisoli a Roma con il Maestro del Made in Italy 2026.