Manta Group trionfa a Roma | il premio al Made in Italy d’eccellenza

A Roma si è svolta la cerimonia di premiazione del riconoscimento dedicato al Made in Italy d’eccellenza, con il Ministro Urso che ha consegnato il premio a Michele Frisoli. L’azienda foggiana, parte di Manta Group, collabora con importanti aziende internazionali come Leonardo e Boeing. Durante l’evento, sono stati consegnati premi a diverse realtà italiane che si sono distinte nel settore.

? Cosa sapere Il Ministro Urso premia Michele Frisoli a Roma con il Maestro del Made in Italy 2026.. L'azienda foggiana di Manta Group collabora con colossi globali come Leonardo e Boeing.. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha consegnato giovedì 23 aprile a Roma il riconoscimento Maestro del Made in Italy 2026 all’amministratore delegato di Manta Group, Michele Frisoli, premiando l’eccellenza industriale della Capitanata. La cerimonia, tenutasi nel Salone delle Colonne di Piazza Marconi, celebra un modello imprenditoriale capace di integrare la tradizione produttiva con i più avanzati processi di innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manta Group trionfa a Roma: il premio al Made in Italy d’eccellenza Notizie correlate Manta Group 'regina' del Made in Italy: il ministro Urso premia una delle eccellenze della CapitanataAll’azienda foggiana Manta Group, associata a Confindustria Foggia, è stato conferito il premio ‘Maestro del Made in Italy 2026’, prestigioso... L’eccellenza dell’Artigianato trionfa a Teano: grande successo per “Made in Italy in Terra di Lavoro”Tempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa con un successo straordinario la due giorni dedicata all’eccellenza manifatturiera e creativa del territorio,...