Arriva un brand mondiale Le Fonti compra Stanhome

Un nuovo attore entra nel mercato dei prodotti di consumo: il gruppo internazionale Le Fonti ha acquisito la società di vendita diretta Stanhome. La società Le Fonti Group, guidata dall’imprenditore di Forlì, ha annunciato l’acquisto di Stanhome, azienda attiva nel settore delle vendite dirette di prodotti per la casa e la cura personale. L’operazione rientra in una strategia di espansione nel settore dei beni di consumo.

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La società Le Fonti Group, investitore industriale guidato dall’imprenditore forlivese Riccardo Tassi, ha perfezionato nei giorni scorsi l’acquisizione del 100% del capitale di Stanhome dal gruppo francese Rocher, uno dei marchi storici più riconosciuti a livello internazionale nel settore della cura della casa, della persona e del benessere. Il brand americano entra così a far parte del made in Italy, in un’operazione che rappresenta un importante esempio di rilancio della manifattura nazionale e un’inversione di tendenza nel panorama industriale europeo. Il tutto grazie a un finanziamento di 15 milioni di euro che ha visto Bper Banca nel...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva un brand mondiale. Le Fonti compra Stanhome ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Google: arriva la funzione per scegliere le tue fonti di notizie? Cosa scoprirai Come si attiva la nuova icona per gestire le testate? Quali sono i due metodi rapidi per salvare una fonte? Perché questa funzione... Salone del Mobile. Vetrina mondiale per i grandi brandAlla Milano Design Week, l’universo della creazione si trasforma in un susseguirsi di esperienze immersive, sensoriali e interattive, che rileggono... Argomenti più discussi: Arriva un brand mondiale. Le Fonti compra Stanhome; Jollibee nel TIME100 2026 e 18° marchio mondiale; I tre marchi di motori più forti al mondo e i parametri di valutazione di Brand Finance; Lamborghini Arena 2026: il mondo Lamborghini a Imola. La top e influencer ha un talento raro: tutto ciò che crea e tocca si trasforma in oro e, in più nello specifico, in tendenza mondiale. Ecco i motivi del successo del beauty brand firmato Hailey Bieber (diventato ancora più cool dopo l'ultimo Coachella) x.com UNIQLO sta dominando il mondo della moda, ecco alcuni segreti del suo branding brillante reddit Arriva un brand mondiale. Le Fonti compra StanhomeAcquisita al 100% la famosa azienda di prodotti per la cura di casa e persona. Il presidente Tassi: Portare questa realtà in Italia valorizza la nostra industria. ilrestodelcarlino.it