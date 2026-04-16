Booking rubati i dati di tantissimi italiani | come capire se siete coinvolti fate attenzione

Un attacco informatico ha compromesso i sistemi di uno dei principali servizi di prenotazione viaggi a livello mondiale, coinvolgendo un numero elevato di utenti italiani. Sono stati sottratti dati personali e informazioni di pagamento di molti clienti. Le autorità e la società interessata hanno avviato le verifiche del caso, mentre gli utenti sono invitati a controllare eventuali comunicazioni sospette e a monitorare i propri account.

Un attacco informatico che colpisce il cuore di uno dei principali servizi di prenotazione viaggi al mondo e riaccende l’allarme sulla sicurezza dei dati personali online. Nelle ultime ore, numerosi utenti hanno ricevuto comunicazioni ufficiali e messaggi sospetti dopo una presunta violazione dei sistemi della piattaforma Booking, con possibili accessi non autorizzati a informazioni sensibili legate alle prenotazioni. La vicenda ha immediatamente generato preoccupazione tra i viaggiatori, soprattutto per l’incertezza sull’estensione reale dell’attacco e sulla quantità di dati effettivamente compromessi. Leggi anche: Attacco hacker al profilo Instagram di Giorgia Meloni L’attacco ai sistemi di Booking.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Booking, rubati i dati di tantissimi italiani: come capire se siete coinvolti, fate attenzione Notizie correlate Leggi anche: Attacco hacker a Booking.com: rubati i dati personali di alcuni utenti Cyberattacco ai dati Booking: rubati messaggi e dettagli dei viaggiUn accesso non autorizzato ai sistemi di gestione delle prenotazioni di Booking ha esposto i dati personali di numerosi utenti, includendo nomi,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Attacco hacker a Booking.com: rubati i dati personali di alcuni utenti; Furto di dati per Booking.com, rubate le prenotazioni: cosa è successo; Attacco hacker a Booking, rubate informazioni personali e prenotazioni dei clienti; Profili Booking hackerati, quali dati hanno rubato: cosa devono fare gli utenti. Attacco hacker contro Booking, rubati dati sensibili, rischio truffe«Siamo pronti alla battaglia legale contro Booking per conto di tutti i clienti della piattaforma che subiranno danni a seguito dell'hackeraggio dei dati relativi agli utenti. ilmessaggero.it Booking.com nel mirino di un attacco hacker: rubati dati delle prenotazioni, l'azienda rassicuraAttacco informatico a Booking.com: sottratte informazioni personali e prenotazioni, cresce l’allerta per frodi online. L'azienda rassicura i clienti con una comunicazione. notizie.it Leggi l'articolo - Vacanze 2026, prezzi in aumento e cybercrimine: l'attacco a Booking.com preoccupa i turisti - facebook.com facebook Viaggi, minacce digitali e il caso Booking[.]com x.com