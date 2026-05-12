Ma tanto è… Affari tuoi Herbert Ballerina se lo lascia sfuggire

Durante una puntata di Affari Tuoi, Herbert Ballerina ha pronunciato la frase “Ma tanto è…”, lasciando trasparire un imprevisto tecnico che si è verificato durante la trasmissione. L’incidente ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori, diventando uno degli argomenti più discussi nelle ultime ore. La trasmissione ha continuato senza ulteriori problemi, ma l’episodio ha segnato la giornata televisiva.

Un piccolo imprevisto tecnico ha trasformato una normale puntata di Affari Tuoi in uno degli appuntamenti più chiacchierati delle ultime ore. Nella serata di lunedì 11 maggio, il pubblico si è ritrovato davanti a una partita ricca di tensione e colpi di scena, ma anche a un momento fuori copione che ha rapidamente fatto il giro dei social. A guidare il tutto, come sempre, Stefano De Martino, alle prese con una concorrente determinata e con un finale tutt’altro che scontato. La protagonista della puntata, Brigitta dal Veneto, ha saputo tenere testa al temuto Dottore riuscendo a portarsi a casa ben 50mila euro. Ma mentre la sua partita si...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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I piani per San Valentino di Herbert Ballerina e Martina Miliddi - La volta buona 13/02/2026

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Argomenti più discussi: Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il posto a Stefano De Martino e balla con Martina Miliddi; Herbert Ballerina, la decisione di De Martino: qual è il suo futuro ad Affari Tuoi e il retroscena su Sanremo 2027; Affari Tuoi, l'audio fuori campo di Herbert Ballerina su Lupo e Thanat: Perdiamo tempo inutilmente; Affari Tuoi, De Martino in forma Sanremo: Lo sanno tutti. Serata con super star e maxi-vincita (ma Gerry Scotti lo batte).

Affari Tuoi, l'audio rubato di Herbert Ballerina contro i colleghi è virale, le parole choc: Perdiamo inutilmente tempoUna frase sfuggita a microfono aperto durante la puntata ha acceso il dibattito online: tra ironie e meme, il fuori onda del comico è diventato il vero caso della serata. libero.it