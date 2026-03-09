Affari Tuoi Herbert Ballerina ruba il lavoro a Martina | il balletto tanto voluto da De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi del 9 marzo, Herbert Ballerina ha preso il posto di Martina durante una sfida, suscitando discussioni tra i partecipanti. La trasmissione ha mostrato un momento di tensione e imprevisti, con Gaetano che ha visto ostacolata la sua corsa verso un pacco vincente. La puntata si è conclusa con un momento di suspense, caratterizzato da un fiume rosso che ha attraversato lo schermo.

Una puntata complessa, quella di Affari Tuoi del 9 marzo. Un fiume rosso per Gaetano, che vede la propria corsa verso un pacco vincente complicarsi non poco. Un grado di sfortuna che ha stupito un po' tutti, al netto di una chance offerta dalla sorte nel finale. A fronte del rischio di ritrovarsi con zero, ha dovuto prendere una decisione molto complessa. Il balletto di Herbert e Martina. Dopo il post problematico cancellato dalla Rai, Martina è tornata protagonista ma stavolta al fianco di Herbert Ballerina. Quest'ultimo ha dovuto preparare una coreografia combinata e per tutta la puntata ha temuto il momento dell'esibizione. Stefano De Martino invece non vedeva l'ora e al terz'ultimo pacco ha visto il proprio desiderio esaudirsi.