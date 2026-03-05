Affari tuoi Herbert Ballerina umiliato da De Martino | Ma chi urla bravo?

Da liberoquotidiano.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Affari tuoi, Herbert Ballerina si è trovato al centro dell'attenzione, con Stefano De Martino che gli ha rivolto una battuta sarcastica chiedendogli

Non c'è niente da fare: è sempre Herbert Ballerina il protagonista "occulto" di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Pacchista per finta, disturbatore laureato in umorismo lunare, presentatore ombra. Un tuttofare che crea scompiglio in studio e scatena i commentatori a casa.  La concorrente di giovedì sera è Susanna, bella pacchista abruzzese da Montesilvano, in provincia di Pescara. E Ballerina strappa subito un sorriso, presentandosi come da tradizione: "Sono Herbert, pacchista da Campobasso. Io porto le cose, porto tutte le cose, porto, porto. Sono un portinaio". Qualcuno del pubblico dello studio si sganascia e applaude, De Martino si finge stizzito: " Ma chi urla bravo? GIorgio io ti chiedo scusa umilmente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

affari tuoi herbert ballerina umiliato da de martino ma chi urla bravo
© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato da De Martino: "Ma chi urla bravo?"

Leggi anche: Affari tuoi, Herbert Ballerina irride De Martino: "Bravo!"

Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato: "Ma che impedito"Niente da fare: anche giovedì sera 15 gennaio il protagonista factotum di Affari tuoi si chiama Herbert Ballerina.

Herbert Ballerina su Stefano De Martino: Amici anche fuori dal set - La volta buona 13/02/2026

Video Herbert Ballerina su Stefano De Martino: Amici anche fuori dal set - La volta buona 13/02/2026

Contenuti e approfondimenti su Herbert Ballerina.

Temi più discussi: Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: Me ne vado; Affari Tuoi, il grande ritorno con Herbert e Martina show. Stefano pensa (anche) a Sanremo; Stefano De Martino e Martina Miliddi: il paragone con Belén Rodríguez scatena i gossip; Affari Tuoi si ferma per Sanremo: sei puntate cancellate e una novità musicale al ritorno.

Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: Me ne vadoNella nuova puntata di Affari tuoi del 3 marzo gioca Paola, che torna a casa a mani vuote. De Martino stuzzica Herbert Ballerina, sostituendolo per tutta la sera ... libero.it

herbert ballerina affari tuoi herbert ballerinaAffari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 4 marzo 2026Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 4 marzo 2026? Centotrentaquattresima puntata di questa edizione, nonché cinquantaquattresima dell'anno che vede come padrone di casa Stefano De ... tag24.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.