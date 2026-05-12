Ma perché dobbiamo perdere inutilmente questo tempo? Tanto uno dice una cosa e uno dice un’altra | imbarazzo in diretta ad Affari Tuoi per la frase di Herbert Ballerina

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 11 maggio, un fuori onda ha causato tensione tra i concorrenti. Herbert Ballerina ha pronunciato una frase in diretta che ha suscitato imbarazzo tra il pubblico e i presenti in studio: “Ma perché dobbiamo perdere inutilmente questo tempo? Tanto uno dice una cosa e uno dice un’altra”. La partecipante del Veneto, nonostante l’accaduto, è riuscita a portare a termine la partita e a portare a casa 50.

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Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 11 maggio, un fuori onda ha creato un momento di imbarazzo e sorpresa nel corso della partita di Brigitta, concorrente del Veneto che poi è riuscita a portare a casa 50.000 euro. Un commento inatteso di Herbert Ballerina è infatti finito rapidamente al centro dell’attenzione sui social. Il momento ‘gaffe’, mentre il conduttore Stefano De Martino stava per coinvolgere in studio Lupo e Thanat per valutare l’andamento della partita. In un clima di attesa per la scelta finale della concorrente, con in gioco un pacco da 50.000 euro e uno da appena 200, l’atmosfera si è improvvisamente alleggerita, o complicata (a seconda dei punti di vista), da un audio fuori campo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ma perché dobbiamo perdere inutilmente questo tempo? Tanto uno dice una cosa e uno dice un’altra”: imbarazzo in diretta ad Affari Tuoi per la frase di Herbert Ballerina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mochi has seen the internet. She is not impressed. AI Autonomous VTuber | VOD #8 Notizie correlate Affari Tuoi, l’audio fuori campo di Herbert Ballerina su Lupo e Thanat: “Perdiamo tempo inutilmente”Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 11 maggio, un mugugno di Herbert Ballerina catturato dal microfono rimasto aperto svela il suo parere... “Ma tanto è…”. Affari tuoi, Herbert Ballerina se lo lascia sfuggireUn piccolo imprevisto tecnico ha trasformato una normale puntata di Affari Tuoi in uno degli appuntamenti più chiacchierati delle ultime ore.