Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 11 maggio, un audio fuori campo di Herbert Ballerina è stato diffuso, in cui commentava con tono critico la presenza di Lupo e Thanat in studio. Nel breve passaggio, l’attore afferma che i due stanno perdendo tempo inutilmente, sottolineando che spesso le loro affermazioni differiscono. L’audio è stato catturato dal microfono rimasto aperto durante la registrazione.

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 11 maggio, un mugugno di Herbert Ballerina catturato dal microfono rimasto aperto svela il suo parere sull'utilità di Lupo e Thanat in studio: "Tanto uno dice una cosa e uno dice un'altra".🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert Ballerina salva la partita di Valiant: “Ora mi devi dare 25mila euro”

Affari tuoi, Herbert Ballerina si nasconde: com'è conciatoCome sempre, per i telespettatori di Rai 1, ci sono due Affari tuoi: uno è quello della partita vera e propria, l'altro è lo show collaterale del...

Argomenti più discussi: Affari Tuoi, l'audio fuori campo di Herbert Ballerina su Lupo e Thanat: Perdiamo tempo inutilmente; Ascolti tv, chi ha vinto la sfida ieri domenica 3 maggio?; Affari Tuoi, Stefano De Martino non si trattiene: la stoccata alle ex; Ascolti tv ieri sabato 9 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda.

Software per la narrazione di audiolibri reddit

Rita Cavallaro (@Rita_Cavallaro) / Posts / X x.com

Affari Tuoi, la puntata del 10 maggio: Raffaele dalla Puglia vince 30mila euro grazie a un segno del destinoRaffaele dalla Puglia, meteorologo, vince 30mila euro ad Affari Tuoi grazie a un segno del destino: la tv accesa da sola in albergo e il consiglio di un ... fanpage.it