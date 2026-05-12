Lutto nella politica locale | addio al consigliere Antonio Castaldo

È morto il consigliere Antonio Castaldo, figura storica della Municipalità 7. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato una vasta partecipazione nel quartiere di Secondigliano. Castaldo era noto per il suo impegno costante nelle questioni sociali e per il ruolo di rilievo all’interno della politica locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

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