Lutto nella politica locale | addio al consigliere Antonio Castaldo

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto il consigliere Antonio Castaldo, figura storica della Municipalità 7. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato una vasta partecipazione nel quartiere di Secondigliano. Castaldo era noto per il suo impegno costante nelle questioni sociali e per il ruolo di rilievo all’interno della politica locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un grande lutto ha colpito la politica locale e il quartiere di Secondigliano. Nelle scorse ore è venuto a mancare Antonio Castaldo, storico consigliere della Municipalità 7, da sempre impegnato nella vita pubblica e nelle problematiche sociali della periferia. Considerato da tutti un vero e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lutto nella politica italiana: morto Alberto Sarra, ex consigliere regionale calabreseUn nuovo lutto colpisce il mondo delle istituzioni: nella notte è morto Alberto Sarra, 59 anni, avvocato ed ex consigliere regionale della Calabria,...

Politica in lutto, addio allo psicologo che amava il rugby. Fu consigliere comunale nelle fila del PrcLa scomparsa di Pier Paolo Gambuti, dopo una malattia che si è aggravata progressivamente, ha profondamente colpito il Partito della Rifondazione...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web