Lutto nella politica locale | addio al consigliere Antonio Castaldo
È morto il consigliere Antonio Castaldo, figura storica della Municipalità 7. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato una vasta partecipazione nel quartiere di Secondigliano. Castaldo era noto per il suo impegno costante nelle questioni sociali e per il ruolo di rilievo all’interno della politica locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra cittadini e rappresentanti istituzionali.
Un grande lutto ha colpito la politica locale e il quartiere di Secondigliano. Nelle scorse ore è venuto a mancare Antonio Castaldo, storico consigliere della Municipalità 7, da sempre impegnato nella vita pubblica e nelle problematiche sociali della periferia. Considerato da tutti un vero e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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