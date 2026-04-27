Nella notte si è spento Alberto Sarra, avvocato ed ex consigliere regionale della Calabria, originario di Reggio Calabria. Aveva 59 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano e chi lavorava nel settore pubblico. Sarra aveva ricoperto il ruolo di consigliere regionale ed era noto per la sua attività professionale e politica nella regione.

Un nuovo lutto colpisce il mondo delle istituzioni: nella notte è morto Alberto Sarra, 59 anni, avvocato ed ex consigliere regionale della Calabria, originario di Reggio Calabria. La notizia, arrivata nelle prime ore del mattino, chiude una vicenda umana e pubblica rimasta per anni al centro dell’attenzione, tra incarichi politici di primo piano e successivi passaggi nelle aule di giustizia. Secondo quanto emerso, Sarra conviveva da tempo con gravi problemi cardiaci che ne avevano segnato le condizioni negli ultimi anni. La sua scomparsa riporta al centro anche una stagione politica calabrese in cui la competizione elettorale, il radicamento territoriale e le grandi inchieste giudiziarie hanno spesso camminato in parallelo.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nella politica italiana: morto Alberto Sarra, ex consigliere regionale calabrese

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