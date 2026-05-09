Politica in lutto addio allo psicologo che amava il rugby Fu consigliere comunale nelle fila del Prc

È scomparso Pier Paolo Gambuti, noto psicologo e appassionato di rugby, che aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale nelle fila del Partito della Rifondazione Comunista. La sua malattia si è aggravata nel tempo, portandolo via dopo una lunga battaglia. La notizia ha suscitato dolore e commozione tra i membri del partito e la comunità locale, che lo ricordano per il suo impegno e la sua personalità.

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La scomparsa di Pier Paolo Gambuti, dopo una malattia che si è aggravata progressivamente, ha profondamente colpito il Partito della Rifondazione Comunista di Rimini. Psicologo di professione, docente universitario e dirigente politico, Gambuti è stato per anni una figura di riferimento nel.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Politica casertana in lutto: è morto l'ex consigliere comunale Tonino Lombardi Lutto nella politica italiana: morto Alberto Sarra, ex consigliere regionale calabreseUn nuovo lutto colpisce il mondo delle istituzioni: nella notte è morto Alberto Sarra, 59 anni, avvocato ed ex consigliere regionale della Calabria,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lutto nella politica fermana: addio a Luciano Romanella, scomparso nel giorno del suo compleanno; Politica fermana in lutto, addio a Luciano Romanella; Lecce in lutto, addio a Ernesto Mola, il medico prestato alla politica e all’impegno civile; Lutto, addio ad Attilio Neyroz fondatore dell’Hôtel Hermitage di Cervinia. Politica italiana in lutto: addio a una figura storica, aveva solo 60 anniIl mondo della politica italiana è in lutto per la morte, la scorsa notte, di Alberto Sarra, avvocato e politico di lungo corso. Sarra è deceduto all’ospedale di Reggio Calabria, aveva solamente 60 an ... notizie.it Magenta in lutto: addio a Clelia Lotti Varisco, protagonista della vita politica e imprenditoriale cittadinaLa comunità di Magenta si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Clelia Lotti Varisco, una figura di primo piano che ha segnato la storia recente della città, sia tra i banchi del Consiglio comunal ... ticinonotizie.it Le capriole di Giuseppe #Conte in versione ora morotea guardando alle #primarie. I Graffi di Damato #9maggio #politica x.com