Lutto Nba morto Brandon Clarke | l’ala di Memphis aveva 29 anni
Una notizia triste scuote il mondo della pallacanestro professionistica: Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies, è deceduto all'età di 29 anni. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli aggiuntivi. Clarke era un'ala che aveva trovato spazio nel roster della squadra. La notizia ha suscitato cordoglio tra i suoi ex compagni e i tifosi.
(Adnkronos) – Lutto nella Nba. Brandon Clarke, 29enne giocatore dei Memphis Grizzlies, è morto all'età di 29 anni. Il decesso di Clarke è stato annunciato dai Grizzlies e dalla Priority Sports, l'agenzia che rappresentava l'ala. La causa della morte non è stata resa nota. "Brandon era un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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