Lutto Nba morto Brandon Clarke | l’ala di Memphis aveva 29 anni

Una notizia triste scuote il mondo della pallacanestro professionistica: Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies, è deceduto all'età di 29 anni. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli aggiuntivi. Clarke era un'ala che aveva trovato spazio nel roster della squadra. La notizia ha suscitato cordoglio tra i suoi ex compagni e i tifosi.

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