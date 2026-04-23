Mentre Christopher Nolan prepara il suo kolossal tra le stelle dell'Antica Grecia, Jerry Bruckheimer punta tutto su "Epic", il musical nato dal nulla sui social, capace di macinare miliardi di stream, che diventerà un film d'animazione. Da una parte c'è il cinema d'autore, quello di Christopher Nolan, che il 17 luglio proverà a sbancare tutto con il suo approccio muscolare all'Odissea. Dall'altra, però, si muove un gigante diverso, nato nelle camere da letto dei fan e cresciuto a pane e smartphone. Jerry Bruckheimer, l'uomo dietro Top Gun, ha deciso di metterci la firma: Epic, il musical virale di Jorge Rivera-Herrans, diventerà un lungometraggio animato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Bruckheimer lancia la sfida: un altro film "epico" in arrivo dopo quello di Nolan

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