L’Università differenzia Gli studenti in campo per migliorare la raccolta

Un gruppo di studenti sta partecipando attivamente a iniziative per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti nella città universitaria. Questi giovani, oltre a vivere nel territorio, sono coinvolti nel rispetto delle regole e delle pratiche di smaltimento sostenibile. Loro rappresentano una presenza che si distingue per l’impegno nel mantenere ordinato e rispettoso l’ambiente in cui studiano e abitano.

Studenti non solo ospiti della città ma parte integrante della comunità in cui vivono e di cui sono chiamati a rispettare norme e buone pratiche, in questo caso in ambito di raccolta differenziata dei rifiuti. Questa la premessa alla campagna di comunicazione ‘Unisi Differenzia’ presentata ieri al rettorato, alla presenza del rettore Roberto Di Pietra, dell’assessore all’ambiente Barbara Magi, del presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini e del professor Simone Bastianoni, delegato alla sostenibilità Unisi. A presentare la campagna di comunicazione sono stati i suoi ideatori – insieme agli uffici dell’ateneo e di Sei Toscana, coordinati da Costanza Bellini –, un gruppo di studenti, Alberto De Donatis, Eleonora Franchi, Francesca Iotti e Leonardo Mori; aiutati dal grafico di ateneo Corrado Marianelli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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