Sabato 9 maggio si terrà l’evento di lancio di AtenEU, una piattaforma creata per connettere studenti, giovani e associazioni che sostengono il progetto europeo. L’iniziativa coincide con la Giornata dell’Europa e mira a promuovere un punto di incontro tra realtà che condividono un interesse comune. La piattaforma si propone di facilitare il dialogo e la collaborazione tra i diversi attori coinvolti nel tema europeo.

Sabato 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, nascerà AtenEU: una piattaforma che vuole mettere in rete tutti i giovani, gli studenti e le associazioni che credono convintamente nel progetto europeo. L’appuntamento è fissato per le ore 11.30 in Piazza San Fedele, a Milano, per celebrare i settantasei anni della Dichiarazione Schuman, l’atto fondativo del progetto di integrazione europea firmato il 9 maggio 1950 dall’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman. Un presidio civico e festoso che vuole essere al tempo stesso celebrazione e una promessa d’impegno, richiamo alla storia e sguardo al futuro. L’iniziativa intende riunire tutti gli europeisti attorno a un messaggio semplice e urgente: l’Europa è un progetto da difendere e costruire ogni giorno.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il 9 maggio gli studenti chiamano a raccolta per l’Europa

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