La tenuta il Borro rinasce e Ferragamo riceve la laurea honoris causa dall' Università di Firenze

Da arezzonotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Firenze ha annunciato che conferirà una laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. La cerimonia si terrà prossimamente, senza indicare una data precisa. Nel frattempo, la tenuta il Borro, di proprietà della famiglia Ferragamo, ha recentemente riaperto dopo un intervento di restauro. La notizia riguarda anche il settore agricolo e la valorizzazione del patrimonio rurale.

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L’Università di Firenze conferirà una laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. L'appuntamento è n programma per il prossimo 12 maggio a Firenze: il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice dell’Ateneo, Alessandra Petrucci, in una cerimonia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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