La tenuta il Borro rinasce e Ferragamo riceve la laurea honoris causa dall' Università di Firenze

L’Università di Firenze ha annunciato che conferirà una laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. La cerimonia si terrà prossimamente, senza indicare una data precisa. Nel frattempo, la tenuta il Borro, di proprietà della famiglia Ferragamo, ha recentemente riaperto dopo un intervento di restauro. La notizia riguarda anche il settore agricolo e la valorizzazione del patrimonio rurale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui