L’Under 13 si qualifica alla Final Four regionale

La squadra Under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è qualificata per la Final Four regionale, che si terrà a Ferrara domenica 17 maggio. La qualificazione è arrivata grazie alle prestazioni ottenute durante le fasi precedenti del torneo. La finale regionale vedrà i giovani atleti confrontarsi con altre squadre della stessa categoria provenienti da diverse province. La competizione si svolgerà in una singola giornata, con incontri che determineranno la squadra campione regionale.

La formazione Under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà protagonista alla Final Four regionale di categoria che si svolgerà a Ferrara domenica 17 maggio. La vincitrice accederà alla fase nazionale.Nella gara di ritorno dei Quarti di Finale giocata a Rimini ha superato la Pallavolo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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