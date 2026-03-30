L’Under 15 alla Final Four regionale di Bologna

L'Under 15 ha conquistato la qualificazione alla Final Four regionale di categoria, che si terrà a Bologna a maggio. La squadra ha ottenuto la vittoria al tie break contro un avversario. La serie C ha vinto la partita, mentre la squadra di serie D ha subito una sconfitta contro la capolista imbattuta.

Successo al tie break per la serie C, disco rosso contro l’imbattuta capolista per la serie D, l’Under 15 si qualifica alla Final Four regionale di categoria che si giocherà a Bologna in maggio.La formazione di serie C, unica compagine piacentina ad essere al via nel campionato, impegnata alla Palestra Salvadè, nella ventunesima esima giornata di campionato, ha superato l’Edil Cam Cavezzo per 3-2 (20-25, 25-23, 25-19, 22-25, 15-12).Passo falso per la formazione di serie D che impegnata alla Palestra Salvadè è stata superata dall’imbattuta capolista Audax Parma per 3-0 (22-25, 18-25, 13-25).La formazione Under 15 impegnata nella fase... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - L’Under 15 alla Final Four regionale di Bologna Articoli correlati Virtus Bologna nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveNel contesto delle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026, Virtus Bologna è stata sconfitta da Bertram Derthona Tortona con il punteggio di... Capotreno ucciso alla stazione di Bologna, identificato il killer in fuga | Chi è il ricercato. «È su quel regionale». Il blitz senza esitoL'omicidio nel parcheggio della stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio, un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto per una... u15 c9 vs Bologna kvl Aggiornamenti e notizie su Final Four Temi più discussi: Road to Pesaro 2026: l’SGS in campo nelle Marche per promuovere le finali di UEFA Futsal Champions League; Basket femminile, la Final Four Under 15 torna al PalaMelfi: la Polisportiva Bozzano sogna il titolo regionale; Torneo delle Regioni 2026 di calcio a undici: sabato inizia il sogno scudetto delle Marche; Al PalaMelfi la Final Four under15 femminile: Polisportiva Bozzano in corsa per il titolo. Final Four Under 19, mostra di talentini: alla scoperta di Roma, Meta Catania, Orange e ArdeaTalentini in vetrina. Parte da Potenza Picena la corsa alla coccarda tricolore della categoria Under 19. Alla scoperta di Roma 1927, Covei Meta Catania Bricocity, Orange Futsal Asti e Ardea con le par ... divisionecalcioa5.it Lions Montemurlo, l’Under 17 vola alla Final Four regionaleDopo una stagione da assoluta protagonista, l'Under 17 di Montemurlo si aggiudica lo spareggio e a Monsummano Terme lotterà per il titolo Montemurlo, 20 maggio 2025 – L’Under 17 Bianca dei Lions ... lanazione.it FINAL FOUR - Appuntamento questo weekend ad Indianapolis per le semifinali e lunedì notte per la finalissima del College Basketball: ecco le migliori 4 dell'anno! UConn potrebbe scrivere la storia emulando UCLA degli anni 1970 a vincere per 3 volte in - facebook.com facebook