Nella vigilia di un viaggio in Cina, l’ex presidente ha fatto una dichiarazione in cui afferma che la guerra in Ucraina si concluderà nel prossimo futuro. Le sue parole si inseriscono in un quadro più ampio di commenti su vari conflitti e questioni internazionali, tra cui le tensioni con l’Iran e Cuba. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione dei media e riacceso il dibattito sulle dichiarazioni di figure politiche di rilievo.

Donald Trump torna al centro della scena internazionale con una raffica di dichiarazioni che riaccendono i riflettori su Ucraina, Cina, Iran e Cuba. Alla vigilia della sua partenza per Pechino per l’atteso vertice co n Xi Jinping, il presidente americano ha sostenuto di essere vicino a un’intesa tra Mosca e Kiev e ha rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come prima potenza globale. “Ci stiamo avvicinando. Ho risolto otto guerre”, ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Secondo il tycoon, il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe concludersi “molto presto”, anche se non ha fornito dettagli concreti su eventuali negoziati in corso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima promessa di Trump alla vigilia del viaggio in Cina: “La guerra in Ucraina finirà presto”

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