Iran Trump | La guerra finirà presto avanti fino alla vittoria totale
L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che la guerra in Iran è ormai quasi terminata e che l’operazione Epic Fury, avviata il 28 febbraio, si sta avviando alla conclusione. Secondo le sue parole, il conflitto si concluderà presto, e si procederà fino alla vittoria totale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto pubblico.
Lazio-Sassuolo, Maldini cade in area dopo contrasto con Lipani: era rigore? Rubio “profeta” sull’Iran. Il discorso del 2015 su missili e atomica (VIDEO) Lazio-Sassuolo, Maldini cade in area dopo contrasto con Lipani: era rigore? Rubio “profeta” sull’Iran. Il discorso del 2015 su missili e atomica (VIDEO) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
Guerra Iran, droni contro base Raf a Cipro. Trump: “Presto nuova ondata, avanti fino a che sarà necessario”Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran.
Leggi anche: Telefonata di un'ora Putin-Trump. Il tycoon: "La guerra in Iran finirà presto". La Nato intercetta un missile in Turchia
Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra”
Altri aggiornamenti su Iran Trump La guerra finirà presto...
Temi più discussi: Le ragioni di Trump: quali?; Attacco Usa-Israele a Iran. Trump non arretra. Dubbi in Senato e appello dei vescovi Usa alla diplomazia; Come Trump ha deciso di entrare in guerra; Guerra Iran, Starmer: 'Uk non coinvolto, imparata lezione Iraq'.
Usa, stasera la prima conferenza stampa di Trump dall’inizio della guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, stasera la prima conferenza stampa di Trump dall’inizio della guerra in Iran ... tg24.sky.it
Trump annuncia: La guerra con l'Iran è praticamente finitaAGI - La guerra con l'Iran è praticamente finita. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista telefonica con il corrispondente della CBS, Weijia Jiang. Il pèresi ... msn.com
Trump sente Putin, telefonata di un'ora sull'Iran. Il presidente Usa: «Guerra in pratica conclusa» - facebook.com facebook
Nessuna resa. L'Iran a Mojtaba Khamenei: un messaggio chiaro agli Usa, a Israele, agli iraniani (di L. Santucci) x.com