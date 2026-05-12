L'ultima partita di LeBron James potrebbe essere arrivata. A 41 anni, il campione di lungo corso è stato eliminato dai playoff di NBA, segnando una possibile conclusione della sua carriera. La sua squadra non è riuscita a superare il turno, e questa sfida rappresenta forse l'ultima occasione per vedere il giocatore in azione ai massimi livelli. La sconfitta ha chiuso una stagione che ha visto il giocatore protagonista per molti anni.

A 41 anni uno dei più forti cestisti di sempre è stato eliminato dai playoff di NBA, e non è ancora chiaro cosa farà la prossima stagione Martedì i Los Angeles Lakers sono stati eliminati dai playoff di NBA – le fasi finali del campionato nordamericano di basket – dai campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, che hanno vinto per 4-0 la serie (si giocava al meglio delle sette partite). È stata un’eliminazione netta ma per nulla sorprendente, considerata la forza dei Thunder, eppure importante, perché nei Lakers gioca il 41enne LeBron James, uno dei cestisti più forti di sempre. Quella di martedì potrebbe essere stata la sua ultima partita, dopo 23 stagioni.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Non penso che sarò mai pronto per l'ultima partita di LeBron James, tanto meno stanotte x.com

Sarà quella di oggi l'ultima partita di LeBron James con i Lakers? reddit

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