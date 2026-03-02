LeBron James schiaccia sull' assist di Reaves | i Lakers dominano

LeBron James ha schiacciato sull'assist di Reaves, portando i Lakers in vantaggio durante la partita. Reaves ha passato la palla a James, che ha concluso con un potente slam. La sequenza è stata completata con un passaggio di Smart che ha permesso a Reaves di ricevere e restituire il favore a James. La squadra ha così consolidato il suo predominio in campo.

Smart hustles for it. Skips it up to James. Over to Reaves. Back to James for the SLAM! Una serata di grande dinamicità e precisione offensiva ha caratterizzato i Lakers di Los Angeles, che hanno imposto il ritmo contro i Sacramento Kings. Il gioco è stato guidato da movimenti rapidi, letture execute con lucidità e una serie di giocate che hanno esaltato lo stile tipico del periodo definito ShowTime, offrendo una performance netta e focalizzata sui fatti sul parquet. Nel momento clou della serata, una rubata di Marcus Smart ha innescato una rapida transizione. LeBron James ha ricevuto il controllo della palla e ha lanciato una compagna che ha coinvolto Austin Reaves, completando un possente alley-oop con una chiusura al canestro di prima intenzione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

