Lukaku può tornare in Belgio | Napoli valuta il recupero

Romelu Lukaku potrebbe tornare nel suo paese d'origine nelle prossime settimane. Il Napoli sta considerando un possibile recupero del giocatore, che attualmente si trova sotto osservazione. La decisione sulla sua eventuale partenza o permanenza dipende da sviluppi nelle trattative e nelle condizioni del calciatore. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali in merito a una sua partenza o a un ritorno in Belgio.

Il futuro immediato di Romelu Lukaku potrebbe riportarlo in Belgio. Non per una questione di mercato, almeno non adesso. Il tema riguarda il recupero fisico e la gestione dell’ultima parte della stagione, ormai vicina alla conclusione. L’obiettivo principale dell’attaccante resta arrivare nelle migliori condizioni al prossimo Mondiale, che sarebbe il quarto della sua carriera con la nazionale belga. Per questo, nelle prossime ore, potrebbe essere presa una decisione condivisa tra il Napoli, lo staff del Belgio e lo stesso giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo scenario è aperto: “Il Napoli, la nazionale belga e Romelu Lukaku stanno riflettendo sulle modalità di prosecuzione dell’iter di completo recupero intrapreso sin dall’ultima sosta di marzo: e non è escluso che Big Rom possa concluderlo in Belgio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Romelu Lukaku sarà escluso dalla rosa del Napoli fino alla fine della stagione. In estate, il Napoli cercherà di venderlo. reddit

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