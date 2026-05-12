Lukaku può tornare in Belgio | Napoli valuta il recupero

Da forzazzurri.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku potrebbe tornare nel suo paese d'origine nelle prossime settimane. Il Napoli sta considerando un possibile recupero del giocatore, che attualmente si trova sotto osservazione. La decisione sulla sua eventuale partenza o permanenza dipende da sviluppi nelle trattative e nelle condizioni del calciatore. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali in merito a una sua partenza o a un ritorno in Belgio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il futuro immediato di Romelu Lukaku potrebbe riportarlo in Belgio. Non per una questione di mercato, almeno non adesso. Il tema riguarda il recupero fisico e la gestione dell’ultima parte della stagione, ormai vicina alla conclusione. L’obiettivo principale dell’attaccante resta arrivare nelle migliori condizioni al prossimo Mondiale, che sarebbe il quarto della sua carriera con la nazionale belga. Per questo, nelle prossime ore, potrebbe essere presa una decisione condivisa tra il Napoli, lo staff del Belgio e lo stesso giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo scenario è aperto: “Il Napoli, la nazionale belga e Romelu Lukaku stanno riflettendo sulle modalità di prosecuzione dell’iter di completo recupero intrapreso sin dall’ultima sosta di marzo: e non è escluso che Big Rom possa concluderlo in Belgio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lukaku pu242 tornare in belgio napoli valuta il recupero
© Forzazzurri.net - Lukaku può tornare in Belgio: Napoli valuta il recupero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Lukaku resta in Belgio: il Napoli valuta la stretta

Lukaku lascia il ritiro del Belgio per tornare a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare a Napoli.

Argomenti più discussi: CLAMOROSO LUKAKU! CDS: PUÒ TORNARE IN BELGIO PER COMPLETARE IL RECUPERO FISICO; Lukaku è tornato a Napoli: il belga lavoro individuale a Castel Volturno; Napoli, Lukaku torna a Castel Volturno: il belga continuerà ad allenarsi a parte; Lukaku torna in Belgio? Il Napoli riflette – CdS.

lukaku può tornare inLukaku può tornare in Belgio: Napoli valuta il recuperoForzAzzurri.net - Lukaku può tornare in Belgio: Napoli valuta il recupero Il futuro immediato di Romelu Lukaku potrebbe riportarlo in Belgio. Non per una questione di ... forzazzurri.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web