Romelu Lukaku rimane in Belgio mentre il Napoli sta considerando misure più restrittive. La situazione legata all’attaccante si fa più complessa e richiede decisioni che potrebbero influenzare i prossimi passi delle parti coinvolte. La trattativa tra il club italiano e il giocatore si trova in una fase di valutazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità delle eventuali azioni future.

Il caso Romelu Lukaku entra in una fase ancora più delicata. Il centravanti belga, atteso in mattinata a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, avrebbe deciso di non rientrare in Italia e di restare in Belgio. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che racconta di una scelta maturata nella notte. Un passaggio pesante, perché il Napoli si aspettava il suo ritorno per il raduno fissato al centro sportivo. Ora cresce l’attesa per capire quale sarà la risposta del club. La linea della società, del resto, era già stata definita nei giorni scorsi. In caso di mancato rientro nei tempi richiesti, sul tavolo restava anche l’ipotesi dell’esclusione dalla rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku resta in Belgio: il Napoli valuta la stretta

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