Luis Alberto ha dichiarato di amare la Lazio e di voler assistere alle partite dalla curva insieme ai tifosi. Ha anche parlato di un possibile ritorno nel club, questa volta come allenatore. Il giocatore protagonista dell’ultima finale vinta nel 2019 ha commentato che la squadra di allora era più forte, ma ha riconosciuto il valore dell’attuale mister, definendolo un elemento positivo per il gruppo.

Da un pugno di mesi Luis Alberto si diverte in Qatar coi colori del suo vecchio amore: l’Al-Wakrah, dove gioca da gennaio, ha la divisa bianca e celeste, come la Lazio. Il club a cui è rimasto legato e con cui ha vinto tre trofei, tra cui l’ultima Coppa Italia del 2019: “Mercoledì non sarò all’Olimpico purtroppo. I miei figli vanno ancora a scuola, e poi ora come ora è complicato prendere un volo da queste parti, ma ne ho già parlato con Radu: l’anno prossimo vengo in curva nord o in tribuna, come ha fatto Milinkovic”. Luis Alberto, l’ha promesso. “E lo farò, non scappo: amo la Lazio, è stata la mia vita e nel mio cuore, nel profondo, sono ancora lì all’Olimpico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Alberto: "Amo la Lazio, andrò in curva coi tifosi. Tornare? Magari da allenatore..."

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Luis Alberto alla @Gazzetta_it: L’anno prossimo andrò in Curva Nord o in tribuna a vedere la Lazio, lo prometto. Amo la Lazio, è stata la mia vita e nel mio cuore, nel profondo, sono ancora lì all’Olimpico. Sarà sempre parte di me. Hanno avuto fiducia in me q x.com

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