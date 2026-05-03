Maignan non manda la squadra sotto la curva | tensione Milan coi tifosi nel dopogara

Dopo la fine della partita, i tifosi presenti nel settore ospiti hanno iniziato a fischiare e protestare. I giocatori del Milan erano ancora sul campo e non si sono spostati immediatamente verso la curva, mentre la squadra ascoltava le reazioni dei supporter. La tensione tra i giocatori e i tifosi si è fatta percepire nel dopogara, con alcuni fischi che hanno accompagnato il momento di uscita dal campo.

Una prestazione bruttissima sul campo, "la peggiore della stagione" secondo Allegri. Una classifica che rischia di prendere una brutta piega se domani sera la Roma batterà la Fiorentina e andrà a -3. E i fischi dei tifosi al termine del match. Con la squadra che non è andata sotto il settore occupato dai tanti tifosi rossoneri, encomiabili nell'incitare Maignan e compagni nonostante il ko. Nel pomeriggio da dimenticare del Milan a Reggio Emilia c'è stato anche l'episodio (evitabile) dopo il triplice fischio di Maresca. Altra tensione dopo la quarta sconfitta nelle ultime sette giornale. Leao si era già preso la sua razione di fischi al momento della sostituzione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maignan non "manda" la squadra sotto la curva: tensione Milan coi tifosi nel dopogara Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo-Milan, Maignan richiama la squadra: niente passerella sotto la curva Parte il coro dedicato a Thuram: Marcus molla l’intervista e corre sotto la curva a esultare coi tifosiAlla fine della vittoria in rimonta dell’Inter sul Como nella semifinale di Coppa Italia, Marcus Thuram è ancora in campo per le consuete interviste... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Serie A, tra Milan e Juve vince ancora la noia ma Champions più vicina; Milan-Juventus 0-0 - Vince la noia a San Siro, i bianconeri conservano il quarto posto. Maignan non manda la squadra sotto la curva: tensione Milan coi tifosi nel dopogaraQuando termina la partita piovono fischi dal settore ospiti: i giocatori rossoneri stavano dirigendosi verso i propri sostenitori, ma il capitano ha invitato i compagni ad andare negli spogliatoi ... msn.com Milan-Parma, la moviola: proteste sul goal di Troilo per il contatto Valenti-MaignanMilan e Parma si affrontano alle 18 in occasione della 26^ giornata di Serie A. Per la sfida di San Siro desginato l'arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. calciomercato.com Intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta di Reggio Emilia, Matteo #Gabbia ha fatto chiarezza sul gesto di #Maignan a fine gara, dove ha esortato i compagni a rientrare negli spogliatoi piuttosto che andare a salutare la Curva. - facebook.com facebook Maignan, la curva, i fischi e il rientro negli spogliatoi: la ricostruzione di DAZN x.com