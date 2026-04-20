Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, il portiere del City ha festeggiato con i tifosi della curva, tuffandosi tra la folla. La scena è stata interrotta dalla sicurezza, che ha dovuto intervenire per riportarlo indietro. La partita, decisiva per la classifica della Premier League, ha visto questo episodio come uno dei momenti più discussi della giornata.

L’errore che poteva costargli tutto. Manchester City-Arsenal, la partita che può decidere la Premier League. Al minuto 18 Donnarumma fa quello che non dovrebbe fare mai: prova un passaggio nella propria area, esita, Havertz gli chiude lo spazio e la palla finisce in rete. 1-1. È il tipo di errore che L’Equipe gli contestava già al Psg: titubante nelle uscite, incerto col gioco coi piedi. Luis Enrique si irritava per lo stesso motivo. Guardiola, finora, lo ha difeso — l’Athletic ha scritto che sotto la sua guida Donnarumma è diventato un portiere più completo. Ma certe serate mettono a dura prova anche la pazienza di Guardiola. Poi para tutto e il City vince.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma fa festa coi tifosi del City: si tuffa in curva e la sicurezza lo trascina via

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