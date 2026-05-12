Luigi ucciso in scooter da un' auto Procura contesta aggravante al fratello del pentito

È iniziato presso la Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere il processo a carico di Pietro Cascarino, 48enne di Mondragone, fratello di un collaboratore di giustizia. Cascarino è accusato di aver provocato la morte di un uomo in scooter, investendolo con un’auto il 27 giugno 2025 a Mondragone. La procura ha contestato un'aggravante, e il processo si svolge con la presidenza della giudice Marcella Suma.

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