Luigi ucciso in scooter da un' auto Procura contesta aggravante al fratello del pentito

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato presso la Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere il processo a carico di Pietro Cascarino, 48enne di Mondragone, fratello di un collaboratore di giustizia. Cascarino è accusato di aver provocato la morte di un uomo in scooter, investendolo con un’auto il 27 giugno 2025 a Mondragone. La procura ha contestato un'aggravante, e il processo si svolge con la presidenza della giudice Marcella Suma.

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Al via il processo davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta da Marcella Suma, con a latere Honorè Dessi, a carico di Pietro Cascarino, 48enne mondragonese fratello del collaboratore di giustizia Giovanni, che il 27 giugno 2025, a Mondragone, alla guida.🔗 Leggi su Casertanews.it

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