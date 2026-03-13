Martina Carbonaro | il legale contesta l’esclusione dell’aggravante della crudeltà

L’avvocato Pisani ha affermato che l’aggravante della crudeltà non è stata esclusa nel caso che riguarda Martina Carbonaro. La discussione si concentra su una presunta ferocia gratuita rivolta a una ragazza di 14 anni di Afragola. La questione riguarda la contestazione di questa aggravante e le sue implicazioni legali. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Martina Carbonaro: l'avvocato Pisani smentisce la caduta dell'aggravante della crudeltà. "Contestata una ferocia gratuita contro la 14enne di Afragola". Martina Carbonaro, la quattordicenne la cui vita è stata tragicamente spezzata tra il 27 e il 28 maggio dello scorso anno, torna al centro del dibattito giudiziario. Nonostante le indiscrezioni circolate dopo la chiusura delle indagini preliminari, che ipotizzavano una caduta dell'aggravante della crudeltà, l'avvocato Sergio Pisani, che assiste i familiari della giovane, ha espresso una posizione netta e contraria attraverso una nota ufficiale. Secondo il legale, la lettura attenta dei documenti processuali smentirebbe quanto trapelato inizialmente. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Martina Carbonaro: il legale contesta l’esclusione dell’aggravante della crudeltà Articoli correlati Non contestata l’aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina CarbonaroÈ caduta l’aggravante della crudeltà nel procedimento per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025... Martina Carbonaro, cade l’aggravante della crudeltà per l'ex fidanzatoLa Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio... Contenuti e approfondimenti su Martina Carbonaro Discussioni sull' argomento Martina, uccisa a 14 anni: Sempre più allarmante la violenza tra i minori; Roma, da giudici ok a perizia psichiatrica Kaufmann su capacità di stare in giudizio. Martina Carbonaro, l'avvocato Pisani: «Contestata l'aggravante della crudeltà dal pm»«Contrariamente a quanto trapelato dopo la chiusura della indagini, lo studio analitico degli atti, messi a mia disposizione solo dopo la fissazione dell'udienza preliminare ... ilmattino.it Martina Carbonaro, la studentessa uccisa dall’ex. Fissata la prima udienza: il 2 aprile in aula Alessio TucciSi terrà il prossimo due aprile dinanzi al gup Sordetti del Tribunale di Aversa la prima udienza del processo sull’omicidio di Martina Carbonaro. È stato il giudice per ... ilmattino.it Alessio Tucci, ex di Martina Carbonaro e in carcere per il suo omicidio, è stato rinviato a giudizio Il prossimo 2 aprile si terrà l’udienza preliminare - facebook.com facebook #martina carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: Alessio Tucci in aula, via al processo x.com