Luigi Rosso muore in bici a 79 anni falciato da un' auto finisce in un fosso Il fratello | Viveva da solo amava la sua terra

Da ilgazzettino.it 1 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 79 anni è deceduto ieri mattina alle 7:30 in seguito a un incidente stradale avvenuto a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava pedalando sulla sua bicicletta quando è stato falciato da un’auto e finito in un fosso. La vittima, agricoltore in pensione, abitava da solo e si dedicava alla campagna locale.

SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - Investito da un'auto ed ucciso in sella alla sua bicicletta ieri mattina alle 7,30, Luigi Rosso, agricoltore in pensione di 79 anni, residente in via Vignale a San Giorgio in Brenta di Fontaniva. L'incidente mortale è avvenuto a San Giorgio in Bosco, in via Brocchiero all'altezza dell'intersezione con la secondaria via Dei Laghi. LA DINAMICA Alla guida di un'Alfa Romeo 156, un uomo di 45 anni abitante anche lui a Fontaniva. Violentissimo l'impatto. Oltre all'urto con il veicolo, il ciclista è stato scaraventato all'interno del fossato privo d'acqua a lato della strada. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Luigi Rosso muore in bici a 79 anni, falciato da un'auto finisce in un fosso. Il fratello: «Viveva da solo, amava la sua terra»

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