Luigi Rosso muore in bici a 79 anni falciato da un' auto finisce in un fosso Il fratello | Viveva da solo amava la sua terra

Un uomo di 79 anni è deceduto ieri mattina alle 7:30 in seguito a un incidente stradale avvenuto a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava pedalando sulla sua bicicletta quando è stato falciato da un’auto e finito in un fosso. La vittima, agricoltore in pensione, abitava da solo e si dedicava alla campagna locale.

SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - Investito da un'auto ed ucciso in sella alla sua bicicletta ieri mattina alle 7,30, Luigi Rosso, agricoltore in pensione di 79 anni, residente in via Vignale a San Giorgio in Brenta di Fontaniva. L'incidente mortale è avvenuto a San Giorgio in Bosco, in via Brocchiero all'altezza dell'intersezione con la secondaria via Dei Laghi. LA DINAMICA Alla guida di un'Alfa Romeo 156, un uomo di 45 anni abitante anche lui a Fontaniva. Violentissimo l'impatto. Oltre all'urto con il veicolo, il ciclista è stato scaraventato all'interno del fossato privo d'acqua a lato della strada. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luigi Rosso muore in bici a 79 anni, falciato da un'auto finisce in un fosso. Il fratello: «Viveva da solo, amava la sua terra» Articoli correlati Muore in casa, trovato carbonizzato: il 68enne viveva da soloTempo di lettura: < 1 minutoÈ stato trovato privo di vita nella propria abitazione un uomo di 68 anni, residente nel centro storico di Sanza, in... Falciato da un’auto: donna a processo: "Ora posso solo lavorare in ufficio"Dieci giorni di coma, altri 20 passati in terapia intensiva e la carriera da poliziotto interrotta per le conseguenze dell’incidente che lo avevano... Aggiornamenti e notizie su Luigi Rosso Discussioni sull' argomento Il sindaco di Fontaniva: La comunità si stringe attorno ai familiari di Luigi Rosso; Luigi Rosso, 80 anni, perde la vita in un incidente: il cordoglio del sindaco di Fontaniva; Una vita dedicata ai campi e al bestiame: ecco chi era l’anziano travolto e ucciso in sella alla bicicletta; TRAVOLTO DA UN’AUTO, CICLISTA MUORE IN UN FOSSATO. Luigi Rosso, 80 anni, è stato sbalzato in un fossato dopo lo scontro con un'auto. Veneto terza regione per numero di incidenti mortali in bicicletta - facebook.com facebook 6 - Moise #Kean è andato a segno per sei gare di fila con l' #Italia (otto gol); solo tre giocatori in tutta la storia della Nazionale maggiore ci erano riusciti: Adolfo Baloncieri nel 1928; Luigi Riva nel 1969 e Roberto Bettega nel 1977. Condottiero. #Bosniaitalia x.com