Danno erariale da 23 milioni La Corte dei conti cita in giudizio Luigi de Magistris

La Corte dei conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per un danno erariale di 23 milioni di euro. La causa riguarda la ricapitalizzazione dell'azienda di trasporto provinciale, approvata nel 2019 e successivamente fallita nel 2022. La procedura legale si basa su un'analisi delle decisioni prese e delle conseguenze finanziarie di quella ricapitalizzazione.

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La Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio l'ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per la ricapitalizzazione di Ctp (azienda del trasporto provinciale) decisa nel 2019, poi fallita nel 2022. La decisione è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa. A giudizio andranno complessivamente otto persone, tra cui, oltre all'ex sindaco, anche il direttore generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti dell'epoca. La Corte dei conti ritiene che la decisione di ricapitalizzare la società partecipata della Città metropolitana abbia procurato un danno erariale di oltre 23 milioni di euro🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Danno erariale da 23 milioni". La Corte dei conti cita in giudizio Luigi de Magistris ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris Notizie correlate Olimpiadi, la Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: ipotesi danno erariale per 130 milioni di euroCi sarebbe stato un esborso non previsto dalle casse statali nella volata finale che ha consentito, a pochi giorni dal gong di inizio delle Olimpiadi... Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erarialeLa pista di bob di Cortina d'Ampezzo è finita sotto la lente della procura veneta della Corte dei Conti.