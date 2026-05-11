Israele l’UE sanziona i coloni violenti ma evita i dazi commerciali

L’Unione Europea ha deciso di applicare sanzioni nei confronti di alcuni coloni israeliani coinvolti in violenze, ma ha evitato di introdurre dazi commerciali. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione. Nel frattempo, l’Europa ha rifiutato la proposta commerciale avanzata dalla Spagna, mentre i leader israeliani colpiti dalle sanzioni non sono stati identificati pubblicamente. La situazione resta complessa e in evoluzione.

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? Domande chiave Perché l'Europa ha rifiutato la proposta commerciale della Spagna?. Chi sono i leader israeliani colpiti dalle nuove sanzioni?. Come influirà questa decisione sul commercio dei prodotti in Cisgiordania?. Perché il veto dell'Ungheria ha permesso questo compromesso?.? In Breve Sanzioni mirate colpiscono Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotric per violenze in Cisgiordania.. La Spagna di Albares proponeva dazi commerciali sui prodotti delle zone occupate.. Il veto ungherese di Viktor Orban è venuto meno durante il vertice.. Gideon Saar rifiuta le misure europee definendole arbitrarie e prive di fondamento.. A Bruxelles, il Consiglio degli Affari Esteri ha stabilito misure limitate contro Israele colpendo solo i coloni responsabili di violenze in Cisgiordania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Israele, l’UE sanziona i coloni violenti ma evita i dazi commerciali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: L’Ue sanziona i coloni violenti, è scontro con Israele L’Ue opta per il minimo sindacale contro Israele: sanzioni ai coloni violenti, ma ‘no’ ai dazi sui prodotti dei territori occupatiL’Europa ha deciso di non punire l’occupazione illegale della Cisgiordania, ma solo i coloni che si macchieranno di violenze dimostrate nei confronti... Argomenti più discussi: Il ministro di Netanyahu soddisfatto: L'Italia difende Israele dalle sanzioni Ue; Pedro Sanchez chiede alla Commissione UE di bloccare le sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale; UE: Sanzioni a coloni violenti ed esponenti di Hamas; Intesa tra i ministri Ue sulle sanzioni ai coloni violenti. Ira di Israele: 'Inaccettabili'. Questa organizzazione che sanziona Israele ma non sanziona l'Iran, che rinnega l'alleanza atlantica guardando verso la Cina, verso il Qatar e la Turchia non è la mia UE. x.com Petizione per fermare l'accordo UE-Israele raggiunge il traguardo di 1 milione di firme reddit L’UE SANZIONA I COLONI ISRAELIANI ‘VIOLENTI’. MARINIELLO: PERICOLOSA L’IDEA CHE SI TRATTI DI MELE MARCE, SONO UNO STRUMENTO DELLO STATO DI ISRAELEIl Consiglio Affari Esteri dell'Ue ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani ma non in generale, soltanto contro quelli definiti... violenti. La decisione si basa sull'idea che i ... radiondadurto.org