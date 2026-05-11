L'Unione Europea ha approvato sanzioni contro i coloni israeliani ritenuti violenti, segnando un passo formale in una disputa già nota. Tuttavia, le misure si limitano a questo e non prevedono ulteriori azioni. La decisione è stata comunicata dal Consiglio Affari esteri, mentre Israele ha reagito con una risposta che non ha aggiunto nuove misure o dichiarazioni.

Un timido passo dell’Ue e la solita reazione israeliana. Il Consiglio Affari esteri ha dato il via libera alle sanzioni Ue contro i coloni israeliani violenti, ma nulla più. La sospensione dell’accordo di associazioni Ue-Israele non è neanche sul tavolo, nonostante le richieste della Spagna arrivate anche oggi. Ma lo stop non ci sarà, anche e soprattutto per volontà di Germania e Italia. Ci saranno, invece, le sanzioni contro i coloni dopo che l’Ungheria ha tolto il veto finora tenuto contro le misure. Un cambio di passo da Budapest che dipende dal nuovo governo e dalla sconfitta elettorale di Viktor Orban. Per il via libera alle sanzioni era infatti necessaria l’unanimità, raggiunta oggi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Ue sanziona i coloni violenti, è scontro con Israele

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