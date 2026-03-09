Kraken Mare è un manga europeo di stampo sci-fi che sta attirando l’attenzione internazionale. Sta per arrivare nelle librerie italiane e ha già conquistato lettori in vari paesi. Il fumetto si distingue per uno stile che richiama i classici del genere e promette di portare una ventata di novità nel panorama dei manga. La sua diffusione è in crescita e l’interesse tra appassionati è alto.

Uscirà il 10 marzo, in fumetteria, libreria e store online, il primo e atteso volume di KRAKEN MARE. Star Comics è orgogliosa di portare in Italia questo importante progetto editoriale, che vede per la prima volta due mangaka europei serializzare la propria opera nelle pagine del prestigioso magazine giapponese Afternoon, già fucina di titoli del calibro di VINLAND SAGA o HEAVENLY DELUSION. Lo sceneggiatore, editor e giornalista francese Guillaume Dorison (Omega Complex e Crusades), noto con il nome d'arte IZU, e il disegnatore italiano Massimo Dall'Oglio (Good Vibrations su MANGA ISSHO n.

© Screenworld.it - Kraken Mare è il manga europeo che sta facendo il giro del mondo

L’orrendo risveglio del Kraken: il nuovo manga di Massimo Dall’Oglio sarà presentato il 13 marzo a SassariSassari. Un appuntamento dedicato agli appassionati di manga è in programma venerdì 13 marzo alle 18: la Libreria Azuni ospiterà la presentazione di Kraken Mare, il nuovo titolo pubblicato da Star Com ... sassarinotizie.com

Star Comics pubblica Kraken Mare, primo manga europeo di Afternoon disegnato dall'italiano Massimo Dall'OglioDi seguito il comunicato ufficiale dell'editore e tutti i dettagli del volume. KRAKEN MARE: il primo manga europeo pubblicato sulla rivista giapponese Afternoon ... comicus.it

