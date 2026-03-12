Lucchese - La corsa verso la D Pirozzi ora riaspetta Santeramo

La Lucchese si prepara a disputare una partita importante contro il Montespertoli, che ha conquistato il quarto posto dopo le sconfitte di Real Cerretese e Perignano. La partita si svolgerà domenica al

Il campionato propone ai rossoneri un incontro tutt’altro che agevole, perché, domenica, al "Porta Elisa", arriverà il Montespertoli, salito al quarto posto, dopo le sconfitte di Real Cerretese e Perignano. Quella allenata da Sarti è la squadra più in forma del momento, avendo conquistato 18 punti nelle ultime gare, frutto di 3 pareggi e 5 successi, tre consecutivi, di cui l’ultimo contro la Sestese. Un avversario, dunque, da affrontare con il massimo rispetto, uno degli ultimi "ostacoli" di una certa consistenza verso la serie "D". Data l’alta posta in palio, servirà una Lucchese umile, attenta, determinata, che dovrà essere brava a gestire soprattutto i momenti delicati del match che sicuramente ci saranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

