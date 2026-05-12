Lucano visita in carcere l' imam col kalashnikov

Un uomo è stato visitato in carcere da un esponente religioso con un kalashnikov. La vicenda riguarda Mohammad Hannoun, accusato di essere a capo di una rete di Hamas in Italia. La notizia ha attirato l’attenzione su come figure religiose e collegamenti politici possano intrecciarsi in contesti penali. La visita è stata confermata dalle autorità, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le motivazioni.

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Terrorismo e Stato non dovrebbero mai essere accostati. Ma la vicenda di Mohammad Hannoun, in carcere con l'accusa di essere il capo della cupola di Hamas in Italia, ci ha insegnato che, invece, la prossimità con il mondo politico è tutt'altro che anomala. In carcere, però, non c'è solo Hannoun, ma anche Riyad Albustanji (chiamato "lo sceicco" viste le sue frequenti visite in quel di Gaza), Raed Dawoud e Yaser Elsaly, tutti accusati del medesimo reato, il 270-bis, che punisce chiunque promuova, organizzi, diriga o finanzi associazioni dedite ad atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lucano visita in carcere "l'imam col kalashnikov" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carcere, visita ispettiva alla UILPA Polizia PenitenziariaTempo di lettura: < 1 minutoUILPA Polizia Penitenziaria in visita al Carcere di Avellino. Carcere tra sovraffollamento e carenza di personale: visita della UILTempo di lettura: 3 minutiieri ha avuto luogo una visita ispettiva ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale Avellino-Bellizzi Irpino da parte... Argomenti più discussi: Visita di Lucano al carcere di Co-Ro: è polemica sull’accesso negato all’interprete; Mimmo Lucano in visita ai detenuti palestinesi nel carcere di Rossano: Accuse infondate, allora anche io sono colpevole del reato di Palestina; Lucano visita in carcere tre detenuti palestinesi, 'accuse infondate'; Corigliano- Rossano, visita in carcere di Mimmo Lucano a tre detenuti palestinesi. Visita di Mimmo Lucano al carcere di Rossano: negato l’ingresso all’interprete per i detenuti palestinesi calabriadirettanews.com/2026/05/05/vis… via @CDNewsCalabria x.com Grazia Minetti: considerazioni e domande reddit Lucano visita in carcere l'imam col kalashnikovTerrorismo e Stato non dovrebbero mai essere accostati. Ma la vicenda di Mohammad Hannoun, in carcere con l'accusa di essere il capo della cupola di Hamas in Italia, ci ha insegnato che, invece, la ... ilgiornale.it