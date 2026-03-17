Carcere visita ispettiva alla UILPA Polizia Penitenziaria

La UILPA Polizia Penitenziaria ha effettuato una visita ispettiva al carcere di Avellino. Durante l’ispezione sono stati esaminati diversi aspetti relativi alle condizioni di detenzione e alle attività quotidiane del personale penitenziario. La delegazione ha incontrato gli operatori e ha osservato le aree comuni, raccogliendo informazioni sulle pratiche e sulle procedure in atto all’interno della struttura.

Tempo di lettura: < 1 minuto UILPA Polizia Penitenziaria in visita al Carcere di Avellino. Il Segretario Generale De Fazio e una delegazione di quattro rappresentanti hanno acceduto alla Casa Circondariale nel pomeriggio di oggi Il Segretario Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria Domenico de Benedictis ha fatto una visita ispettiva ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Avellino. La comunicazione era stata indirizzata alla direttrice dell’istituto, la dottoressa Maria Rosaria Casaburo, e per conoscenza al Provveditore del PRAP Campania, il dottor Carlo Berdini, oltre che agli Uffici Relazioni Sindacali di PRAP e DAP e alla Segreteria Nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carcere, visita ispettiva alla UILPA Polizia Penitenziaria Articoli correlati UILPA Polizia Penitenziaria in visita al carcere di Avellino: vertici del sindacato in sopralluogoIl Segretario Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria Domenico de Benedictis ha comunicato formalmente, con nota protocollo n. Carcere di Orvieto, Pd in visita: mancano agenti di polizia penitenziaria, sovraffollamento al 130 per centoUna delegazione dem guidata dal senatore Walter Verini ha fatto visita alla casa di reclusione della rupe dopo gli episodi di violenza dei giorni... Aggiornamenti e notizie su Polizia Penitenziaria Temi più discussi: Ispezione alle carceri di Avellino: i Garanti in visita a Bellizzi Irpino, riflettori su criticità e buone prassi; Ipm, Anastasìa: Se confermati, sarebbero reati indegni della funzione pubblica; Detenuto frattura mano ad agente della polizia penitenziaria nel carcere San Donato; Agenti aggrediti dai detenuti. Il sindacato di polizia penitenziaria: Servono interventi concreti. Carceri, Delmastro: Orgoglioso della creazione del reato di rivolta in istituto penitenziarioCarceri, Delmastro: Orgoglioso della creazione del reato di rivolta in istituto penitenziario ... msn.com Dal carcere di Poggioreale al vertice del Corpo: Augusto Zaccariello, il primo Dirigente Generale della Polizia PenitenziariaDal carcere di Poggioreale al vertice del Corpo: Augusto Zaccariello, il primo Dirigente Generale della Polizia Penitenziaria Ci sono ... poliziapenitenziaria.it Nel confronto con personale e polizia penitenziaria emergono carenze, detenuti con fragilità sanitarie e spazi sotto pressione. Il governo rivendica nuove assunzioni e investimenti strutturali - facebook.com facebook "Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti". Sergio Mattarella ha ricevuto una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria, in x.com