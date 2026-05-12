L' sos di Sala allarma Pd e compagni Stavolta il centrodestra può farcela

Il sindaco di Milano ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che il centrodestra possa ottenere un risultato positivo nelle prossime elezioni. Durante un intervento pubblico, ha affermato che la competizione nella città è ancora aperta e che il centrodestra ha buone chances di vincere. Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un segnale di attenzione rivolta al centrosinistra e ai suoi alleati.

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"A Milano la partita è aperta, il centrodestra certamente se la gioca". Parola del sindaco Beppe Sala (foto), che suona il campanello d'allarme al Pd. Tutto dipenderà dai nomi in campo nel 2027. Perché è vero che, Referendum sulla Giustizia a parte, "negli ultimi dieci anni in città il centrosinistra ha sempre vinto, dalle Politiche alle Europee, quindi parte sicuramente in vantaggio" ma "quando si vota per il sindaco la gente vuole sentirsi rassicurata che chi si siede su questa scomoda poltrona abbia voglia di lavorare e resistere. Quindi la partita è aperta come sempre". Ricorda che nel 2016 quando si candidò la prima volta (e sull'onda del successo di Expo 2015) al primo turno vinse "solo di un punto" contro il manager Stefano Parisi, "era un avversario molto insidioso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'sos di Sala allarma Pd e compagni. "Stavolta il centrodestra può farcela" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elezioni comunali, l’avviso di Sala: “Il centrodestra stavolta può giocarsela”Milano, 11 maggio 2026 – Un riconoscimento alle potenzialità degli avversari ma anche – e soprattutto – un avviso ai rappresentanti della coalizione... Leggi anche: Il mental coach Tirelli: "La testa conta più della tattica. L'Italia stavolta può farcela" Argomenti più discussi: L'SOS di Sala a Milano: attenzione la destra può vincere; Livorno vuole guastare la festa ai romagnoli; Majorino si scopre Rambo e Scavuzzo difende i privati. Civita sfida Lupi: Ora un civico; L' SOS di Sala a Milano | attenzione la destra può vincere. Va bene questo outfit per una festa stasera? reddit L'SOS di Sala a Milano: attenzione la destra può vincere«A Milano la partita è aperta, il centrodestra certamente se la gioca». Parola del sindaco Beppe Sala, che suona il campanello d’allarme al Pd ... ilgiornale.it