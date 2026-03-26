Il mental coach Tirelli | La testa conta più della tattica L' Italia stavolta può farcela

Il mental coach Tirelli, docente all’università Cattolica di Milano, ha dichiarato che la preparazione mentale è più importante della tattica. Ha lavorato o collaborato con diverse squadre e grandi atleti di livello nazionale e internazionale. Secondo lui, questa volta l’Italia può riuscire a raggiungere i risultati sperati. Le sue affermazioni sono state riportate in diverse occasioni pubbliche e conferenze.

Corsa, tattica, ma soprattutto. testa. Nel ritorno dell'Italia al Mondiale, secondo il mental coach Stefano Tirelli, un ruolo fondamentale lo giocherà anche l'aspetto mentale. Tirelli, docente all'università La Cattolica di Milano, lavora o collabora con squadre, nazionali o grandi campioni da oltre trent'anni. Conosce bene il mondo del pallone e sa bene che le due eliminazioni negli spareggi per la Coppa del Mondo subite degli azzurri potrebbero avere un peso soprattutto nei pensieri di Donnarumma e compagni stasera contro l'Irlanda del Nord. Tirelli, quanto peserà il ricordo delle due eliminazioni di fila negli azzurri? "Certamente avrà un peso, ma non sarà uguale per tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il mental coach Tirelli: "La testa conta più della tattica. L'Italia stavolta può farcela" Articoli correlati Leggi anche: Pogacar, ora manca solo la Roubaix: ecco perché stavolta può farcela Leggi anche: Quanta testa c’è stata dietro le medaglie di Milano-Cortina. Parla il mental coach Marco Valerio Ricci Il mental coach Tirelli: La testa conta più della tattica. L'Italia stavolta può farcela Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il mental coach Tirelli La testa conta... Argomenti discussi: Gattuso fa il mental coach e carica gli Azzurri prima dei playoff | Non sono degli scappati di casa. Il mental coach Tirelli: La testa conta più della tattica. L'Italia stavolta può farcelaDocente all'università La Cattolica di Milano, lavora o collabora con squadre, nazionali o grandi campioni. Sa quello a cui andranno incontro stasera gli azzurri e ha spiegato: Il ricordo delle ultim ... msn.com Il mental coach Tirelli: Chivu ha il compito più difficile, questa Serie A regalerà sorpreseTirelli, il campionato dello scorso anno rischia di lasciare qualche strascico in questa stagione considerando in particolare che Juve e Inter hanno finito il Mondiale per club solo a inizio luglio? gazzetta.it